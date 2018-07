Scatta l'allarme antincendio, evacuata la sede Inps di via Laurana

Mattinata movimentata nella sede dell'Inps di via Laurana. Intorno alle 9,30 è scattato l'allarme antincendio e per questo l'edificio è stato evacuato. Sono scattate le misure di sicurezza e dipendenti e utenti sono stati fatti uscire in strada. L'allerta è rientrata dopo circa mezzora, quando si è scoperto che l'allarme è scattato per un guasto alla linea elettrica e all'interno dell'edificio non c'era alcun incendio.