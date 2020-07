VIDEO | Apocalisse a Palermo, viale Regione è un fiume: auto sommerse, persone nuotano per mettersi in salvo

Un nubifragio ha messo in ginocchio la città: alla circonvallazione alcuni automobilisti hanno dovuto abbandonare le macchine per trovare rifugio. Disagi in tanti quartieri. Centralini di vigili del fuoco e forze dell'ordine in tilt