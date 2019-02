Mondello, acqua "gratis" per una palazzina di quattro piani: denunciate quattro famiglie

Cinque persone sono state denunciate per furto d’acqua: sono accusate di aver realizzato degli allacci abusivi alla condotta comunale. E' questo l'esito dei controlli effettuati dagli agenti del nucleo antifrode della polizia municipale, con i tecnici dell’Amap, a Mondello e Romagnolo.

In piazza della Serenità ad usufruire dell'acqua "gratis" era un'intera palazzina di quattro piani. Al piano terra abitava la madre ottantatreenne e negli appartamenti nei piani superiori le figlie. Il contratto di fornitura era stato sospeso per morosità dall’azienda ben otto anni fa.

In via Maurizio Quadrio, traversa del viale Amedeo d’Aosta, invece è stata denunciata una quarantenne residente in un condominio di proprietà comunale. Diciannove in tutto le denunce scattate per furti d’acqua nel 2018, 130 i controlli.