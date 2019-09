Albo street art, il Comune pubblica l'avviso: via all'accreditamento degli artisti

Pubblicato sul sito del Comune di Palermo, l'avviso di accreditamento artisti all'albo della Street art Palermo. Ammessi a presentare domanda i maggiorenni che, singolarmente o riuniti in gruppi e/o associazioni, abbiano interesse a praticare la street art in genere, i minorenni inseriti in percorsi di alternanza scuola /lavoro e gli studenti di istituti artistici con età superiore a 14 anni con autorizzazione dei genitori e/o di chi ne fa le veci.

La domanda di accreditamento deve essere presentata al Gabinetto del sindaco - Settore sviluppo strategico esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo marketingterritoriale@comune.palermo.it utilizzando l'apposito modulo presente sul sito del Comune, con indicato in calce l’oggetto. Le domande possono essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso all’Albo Pretorio, senza alcuna scadenza.

Scoraggiare i vandali, recuperare spazi abbandonati e dare visibilità agli artisti. Con questi obiettivi la Giunta comunale, lo scorso gennaio, ha approvato le linee guida per regolamentare il fenomeno della street art e si pongono le basi per la creazione di un albo degli artisti. Gli iscritti potranno utilizzare solo spazi selezionati dal Comune, su proposta degli stessi artisti o dei presidenti di circoscrizione.