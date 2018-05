Paura in viale Lazio, albero si spezza e finisce in strada

Albero si spezza e piomba sull'asfalto. È accaduto oggi in viale Lazio dove nel primo pomeriggio sono intervenuti gli uomini del corpo forestale, della polizia municipale e i vigili del fuoco per rimuovere la pianta che, con la sua folta chioma, aveva invaso praticamente l'intera carreggiata. In meno di un'ora l'albero è stato rimosso consentendo la riapertura della strada.

