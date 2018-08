Albero di oltre 10 metri finisce in strada alla Zisa, un ferito e diverse auto danneggiate

Albero piomba in strada alla Zisa: un ferito e diverse auto danneggiate. Un grosso esemplare dal tronco lungo oltre dieci metri è caduto all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Cipressi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e i tecnici dell'Enel per ripristinare una linea interrotta dall'incidente. A spingerlo giù avrà contribuito l'improvviso temporale che ieri ha interessato la città.

Dopo un primo scricchiolìo l'albero è venuto giù colpendo in maniera lieve un passante, poi soccorso dal 118 e portato al Policlinico per accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni. I vigili del fuoco, arrivati in meno di 10 minuti, hanno iniziato a segare i rami e il tronco per rimuoverli e ripristinare la circolazione. Da valutare i danni subiti da due piccole botteghe le cui coperture sono rimaste schiacciate.

Protagonista di un incendio divampato ieri nella zona di Villabate un altro albero, che ha preso fuoco dopo essere stato colpito da un fulmine. Villabate, fulmine colpisce un albero e scoppia incendio in un deposito: tir in fiamme

„Le fiamme si sono rapidamente estese e hanno interessato il deposito di agrumi "Fruttasana" in via Benedetto Civiletti. Accanto a delle pedane in legno, c'erano anche macchiari e mezzi pesanti: tutto danneggiato.

Un altro albero è caduto, intorno alle 19 di ieri, nella strada che collega Villabate a Misilmeri. "Deve morire qualcuno prima che l'Amministrazione si prenda le proprie responsabilità? Tra l'altro - dice a PalermoToday Vincenzo Mulè, gestore della pagina "Io amo Portella di Mare" - nessuno si è preso la briga di segnalare l'accaduto, quindi gli automobilisti arrivavano davanti all'albero e dovevano fare manovra per tornare indietro".



