Tronco si spezza, albero cade in strada in via Principe di Belmonte | FOTO

E' successo intorno alle 9,30 all'incrocio con la via Wagner. Tante le persone che si trovavano a passare da lì, solo per un puro caso l'albero non ha colpito nessuno