Albero sradicato dal vento si abbatte su un’auto, arriva la proprietaria e sviene

Albero buttato giù dal vento si abbatte su un’auto parcheggiata. E’ accaduto intorno alle 22.30 di sabato sera in via Ammiraglio Rizzo, all’altezza di via Ruggero Marturano, dove sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco. L’auto danneggiata, una Dacia Duster, era vuota al momento dell’incidente ma nonostante ciò sono arrivati i sanitari del 118. Di fronte a quella scena, infatti, la proprietaria dell’auto si è sentita male ed è svenuta per qualche secondo. Poi è toccata agli uomini del 115 che hanno dovuto segare e rimuovere il tronco con il supporto degli operai comunali.

L’episodio di sabato sera si aggiunge alla già lunga lista dei danni registrati tra Palermo e provincia. In città i vigili del fuoco sono intervenuti in corso Alberto Amedeo per un’insegna pericolante, mentre nel tardo pomeriggio di ieri una palma si è schiantata sull’asfalto in piazza Croci. Numerose le richieste d’intervento tra Cefalù, Cinisi e Petralia Soprana dove il vento ha abbattuto un palo Telecom. Disagi in aeroporto dove tra sabato sera e domenica mattina alcuni voli sono stati cancellati