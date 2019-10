Paura in via Empedocle Restivo, albero cade su auto posteggiata

Si può forse parlare di tragedia sfiorata: ancora un albero caduto a Palermo. Questa volta è successo in via Empedocle Restivo, all'altezza del civico 6. L'incidente è avvenuto questa mattina all'altezza di via Abruzzi, a pochi passi dall'incrocio con viale Lazio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L'area è stata messa in sicurezza, l'intervento si è concluso dopo qualche ora.

