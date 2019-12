Nella sua casa all'Albergheria ha decine di smartphone, pc e tablet rubati: denunciato

Nel suo appartamento all'Albergheria aveva 18 cellulari di ultima generazione, 5 personale computer, due tablet, 10 hard disk, 1 dvd portatile e un modulo wi-fi. Tutti rubati. Nei guai un 32enne ghanese che è stato denunciato dalla polizia per ricettazione e che sarà anche espulso dal territorio nazionale perchè presente in modo irregolare.

A scovare il 32enne sono stati gli agenti della sezione “criminalità straniera” della squadra mobile che hanno perquisito la casa, in via Trappetazzo. E' emerso che "non era solo il deposito di refurtiva elettronica, ma un centro ove si 'ripulivano' cellulari e strumentazione elettronica in genere".

I supporti informatici erano stipati all’interno di alcuni mobili e nascosti nelle tasche di alcuni pantaloni. Il 32enne ha detto di avere in custodia tutti quegli oggetti per ripararli, ma non ha saputo dire chi fossero i proprietari. Inoltre era in possesso di un programma per il cosiddetto “sbiancamento Imei”, ossia la cancellazione del codice identificativo e/o per l’ eliminazione delle protezioni installate sui dispositivi elettronici in modo da poterli formattare ex novo, in pratica donandogli nuova vita. Custodita all’interno dell’armadio vi era, invece, un’agenda con diverse sequenze alfanumeriche, adoperate per il reset dei codici identificativi dei sistemi informatici delle più note case produttrici, 165 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita di ricettazione o riciclaggio, C'erano poi tutti gli strumenti necessari a smontare telefoni e pc.