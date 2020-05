Mercato dell’usato all'Albergheria, Randazzo: "Presto nuove regole contro degrado e illegalità"

Procede l'iter per regolamentare il mercato dell'usato all'Albergheria. "E’ stata approvata la graduatoria definitiva per l’affidamento del servizio di gestione del Mercato dell’usato e del libero scambio". Ad annunciarlo, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale, Antonino Randazzo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Ci auguriamo - dice Randazzo - si arrivi presto a regolamentare il mercato dell’usato con regole chiare e che siano rispettate così che finalmente si potrà distinguere fra chi vende merce usata e merce illegale e rubata, vi sia un sistema di controlli e di gestione dei beni invenduti al fine di contrastare le discariche a cielo aperto e il degrado e che il tutto avvenga in armonia con i cittadini residenti esasperati e

tutelandone le loro esigenze e i loro diritti. Sono dell’idea che in generale i centri di riuso siano utili sia per dare opportunità lavorative e anche a sostegno di quelle famiglie che hanno difficoltà economiche, inoltre un buon supporto alla prevenzione dei rifiuti donando una seconda vita ai beni".