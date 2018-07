Università, al via il nuovo bando Smoc

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il progetto mira a potenziare i rapporti tra istruzione superiore e mondo del lavoro partendo delle esigenze occupazionali del mercato del lavoro siciliano e assicurando l’alternanza tra teoria e pratica in ambito europeo attraverso la mobilità di Studenti Universitari, di Dottorati di Ricerca, di Scuole di Specializzazione, di Master di I e II livello, provenienti dall’Università degli Studi di Catania, di Messina, di Palermo e di Enna, di età compresa tra i 20 e i 30 anni.

Gli Studenti possono usufruire della borsa di mobilità a condizione che alla data di presentazione della domanda di candidatura on-line siano ancora iscritti all’Università e non abbiano ancora conseguito il titolo. Gli studenti che stanno per conseguire il titolo di Laurea/Master/Dottorato possono partire solo dopo il conseguimento del titolo a condizione che le attività di tirocinio all'estero siano concluse nei 12 mesi successivi e comunque entro il periodo di mobilità stabilito dal bando stesso (15 novembre 2018 – marzo 2019 oppure febbraio 2019 - giugno 2019). Possono partecipare al bando studenti delle Università consorziate iscritti a tutti gli indirizzi di studio.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: • Candidatura on line: 31 agosto 2018; • Ricezione documenti cartacei: consegna brevi manu o tramite raccomandata A/R dal 3 settembre 2018 ed entro e non oltre il 14 settembre 2018 (NON FARÀ FEDE IL TIMBRO POSTALE); Per visualizzare il bando e i relativi allegati clicca qui: https://goo.gl/x12gGA