Aiesec: cercansi giovani volontari a Palermo

Si riaprono, nel comitato locale di Palermo, le selezioni, di volontari della più grande associazione giovanile mondiale: AIESEC. L’associazione promuove scambi internazionali in uscita e in entrata nei paesi europei ed extraeuropei e collabora con le Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Ai giovani volontari, che devono avere un’età compresa dai 18 ai 30 anni, viene garantita un’esperienza formativa utile anche ad acquisire capacità di vendita, di public speaking, di creazione di progetti e di lingua inglese. Se si è in cerca di un’esperienza di team stimolante e interessante o si ha voglia di mettersi in gioco in un ambiente internazionale e avere un impatto nella società, sviluppando capacità utili nel mondo del lavoro, AIESEC è l’associazione giusta.

L’associazione di giovani volontari palermitani ha organizzato, presso la sede dell’Università di Palermo, un evento informativo in data 28 febbraio dalle ore 16 alle 20 in Sala Schembri, edificio Santi Romano di Viale delle Scienze. Durante l'incontro, saranno illustrate le attività principali e l'importanza della Leadership individuale e di gruppo. Le selezioni sono aperte fino al 5 marzo e tutte le informazioni possono essere trovate al seguente link https://www.aiesec.it/entra-in-aiesec/.