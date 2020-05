Tragedia nelle campagne di Ciminna, morto agricoltore colpito da un motocoltivatore

Tragedia nelle campagne di Ciminna. Un uomo di 86 anni è deceduto questa mattina in contrada Cozzo Ferrato dopo essere stato colpito dal un motocoltivatore mentre arava il terreno. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118, per Giuseppe Monastero -ormai in pensione da anni - non c’è stato nulla da fare. Sull’episodio indagano i carabinieri di Bagheria che cercheranno di fare luce sull’accaduto.

