VIDEO | "Ciao Agostino": l'ultimo viaggio tra le lacrime della Noce, fiume di gente trasporta la bara in chiesa

Tutto il quartiere è sceso in strada per dare un ultimo saluto al 16enne la cui vita si è fermata in viale Regione all'altezza di via Perpignano, a pochi passi da casa. I funerali nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù. "Agostino, Agostino", urla la folla tra i clacson e i palloncini. "Rimarrai la parte migliore di tutto il peggiore"