Violenza in via Galilei: "Noi pestati senza motivo dopo uno spuntino notturno tra amici"

Pestati fuori da un locale e senza un apparente motivo. Due uomini sono stati aggrediti nella notte fra sabato e domenica scorsi in via Galileo Galilei, intorno alle 4, da un gruppetto di quattro persone dopo essere usciti da un locale per uno spuntino notturno. Una delle due vittime, stramazzata al suolo per i colpi ricevuti, è stata costretta ad andare al pronto soccorso dove i medici gli hanno suturato una ferita al mento con 12 punti.

“Non si può uscire manco per una passeggiata - racconta una delle vittime a PalermoToday - o per mangiare qualcosa. Che città di m…., nessuno ha parlato”. Subito dopo l’accaduto è stato lui stesso a chiamare la polizia che è intervenuta con due volanti. Gli agenti hanno preso nota della sua versione dei fatti e hanno acquisito le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso gli autori dell’aggressione.