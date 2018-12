Piazza Bologni, venditore di rose ferito alla testa da una baby gang: cinque denunce

Preso a calci e pugni e ferito alla testa da cinque minorenni forse solo per "divertimento". La vittima dell'aggressione è un giovane venditore di rose del Bangladesh che ieri notte, intorno alle quattro, è stato piccchiato in piazza Bologni. Sull'episodio indaga la polizia.

La baby gang avrebbe bloccato il venditore di rose in corso Vittorio Emanuele per chiedergli dei soldi. Il giovane si sarebbe rifiutato di fare quello che i cinque minorenni gli avrebbero chiesto. Da qui l'inseguimento e le violenze. Per cercare riparo la vittima è entrato in un locale. A quel punto i ragazzini gli avrebbero lanciato una sedia colpendolo alla testa. E' stato il proprietario del locale a chiamare la polizia e il 118. Gli agenti sono riusciti a bloccare e identificare i cinque aggressori, che sono stati denunciati, in piazza Casa Professa, a Ballarò. Il venditore di rose è stato trasferito in ambulanza in ospedale.