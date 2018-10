Striscia pubblica il video dell'aggressione a Stefania Petyx: "Quanti dolori, ma non mollo"

"Ghiaccio e baci al bassotto, ecco la mia cura". Stefania Petyx si lecca le ferite dopo l'aggressione subìta alla Noce, in via Giuseppe Savagnone, durante un servizio. L'inviata palermitana di Striscia la Notizia ieri mattina stava documentando un'occupazione abusiva ma la sua presenza a qualcuno non è piaciuta. Mentre cercava di intervistare gli occupanti è stata infatti spintonata e scaraventata a terra. Gli abusivi si sono avventati anche sulle telecamere e sui microfoni, andati distrutti.

"Tanti dolori ma lo spirito resta alto - dice ora Stefania Petyx, che su Facebook ha pubblicato una foto "casalinga" con tanto di bacio al bassotto più famoso d'Italia -. Vi ringrazio tutti per l’affetto... a volte pensi di esser sola poi ti giri e scopri che dietro c’è tanta gente fantastica che ti sostiene. Questo da la carica, credetemi. Grazie anche ai poliziotti che ci hanno aiutati con affetto sincero. Grazie di cuore a nome mio, del bassotto e del mio coraggioso e bravissimo cameraman".

Intanto Striscia la Notizia ha pubblicato il filmato dell'aggressione a Stefania Petyx. Si tratta di una piccola "anticipazione", perché il servizio completo sarà mandato in onda nei prossimi giorni.



