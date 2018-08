Trappeto, quattro giovani migranti picchiati mentre aspettano l'autobus

Ancora violenza, ancora una volta ai danni di ragazzi extracomunitari, in provincia. Quattro minorenni ospiti di una comunità d'accoglienza, sono stati aggrediti e insultati mentre erano nei pressi della spiaggia Ciammarita, a Trappeto. E' accaduto nella notte tra il 14 e il 15 agosto.

I giovani erano andati al mare, con un'operatrice della comunità, per festeggiare il Ferragosto. Stavano aspettando il pulmino che li riportasse nella struttura dove vivono quando sono stati prima insultati e poi picchiati. I responsabili della comunità dove alloggiano i quattro migranti hanno presentato una formale denuncia.

Alcuni testimoni hanno raccontato agli investigatori che i migranti hanno tentato di fermare gli aggressori dicendo loro: "Siamo giovani come voi e siamo qui per divertirci"; ma più tentavano di riportarli alla calma e più prendevano botte. Gli investigatori sono al lavoro per rintracciare gli aggressori e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Solo il mese scorso un senegalese di 19 anni è stato brutalmente picchiato mentre si trovava davanti a un bar, a Partinico. Il suo "torto", per gli aggressori, quello di avere la pelle scura.