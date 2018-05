Via Lincoln, aggrediscono e rapinano diplomatico vietnamita: arrestati

Diplomatico del Vietnam, a Palermo per partecipare a un evento culturale, aggredito nell'androne di un edificio in via Lincoln e rapinato. In manette sono finiti due ragazzi di 19 anni, Simone Di Maria e Adem Khelifi. "Mentre mettevano a segno la rapina - spiegano dalla Questura - i due giovani erano a volto scoperto". Grazie all'identikit fornito dalla vittima gli agenti della Squadra Mobile sono riusciti a rintracciarli a Ballarò. "Mi hanno bloccato per le spalle - ha raccontato la vittima agli agenti - e, poi mi hanno sferrato un pugno e sottratto il portafogli, provocandomi un vistoso strappo sui pantaloni".