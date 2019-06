Via Marchese di Villabianca, rapinatore blocca e tenta di colpire un giudice

Giudice della Corte dei conti nel mirino di un rapinatore. L'episodio è avvenuto domenica scorsa, intorno alle 8.30, quando il magistrato stava passeggiando in compagnia della moglie in via Marchese di Villabianca. Ad affrontarli con fare minaccioso è stato un uomo che ha subito manifestato le sue reali intenzioni: costringere la vittima a consegnargli contanti e oggetti preziosi.

Alla richiesta sempre più insistente il magistrato ha reagiti cercando di mantenere la calma, ma il rapinatore per tutta risposta avrebbe provato a colpirlo con un pugno. Un montante che però non è andato a segno. A quel punto le due vittime sarebbero riuscite con uno scatto a raggiungere la loro auto, barricandosi al suo interno e lanciando l'allarme al 113.

Mentre le volanti di polizia stavano raggiungendo il punto segnalato, il rapinatore ha scaricato un raffica di calci e pugni contro la vettura prima di arrendersi e decidere di scappare. Gli investigatori intervenuti sul posto hanno ascoltato il racconto dei coniugi e acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza. Accertamenti in corso su un uomo che corrisponderebbe a quello ripreso dalle telecamere di sicurezza.