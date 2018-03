Aggressione in un negozio bio, ferite due donne: "Tentativo di estorsione"

"Un uomo ha fisicamente aggredito l’amministratrice e una dipendente di Qbio, all’interno della bottega di via Camillo Randazzo: pur non essendo chiare le ragioni del gesto, la richiesta di denaro da parte dell’aggressore farebbe pensare a un tentativo di estorsione piuttosto che a un furto". A parlare è Giovanni Tripi, componente dell’amministrazione della società che commercializza prodotti biologici. L’aggressione - che si è consumata nel locale nei pressi di via Terrasanta - è stata denunciata alla polizia. Le due donne sono state medicate all’ospedale Civico.

E' successo sabato scorso intorno alle 14. Come spiegano da Qbio "il tentativo di estorsione è stato comunque sventato grazie alla reazione delle ragazze, le quali sono però dovute andare in ospedale per curare le contusioni e le ferite riportate". L'uomo è invece fuggito facendo perdere ogni traccia.

"Il fatto criminoso - dice Tripi - al di là della riflessioni sul disagio sociale diffuso e sui tentativi malavitosi di controllo anche economico del territorio, è reso ancora più fastidioso dalla particolare aggressività esercitata sulle due ragazze, inserendosi così nella serie sempre più lunga e deprimente di atti violenti perpetrati sulle donne. Qbio, la cui anima femminile è caratteristica peculiare e vanto per l'intero universo del biologico in Sicilia, ovviamente proseguirà nella sua attività con convinzione e passione ancora più forti, consapevole che il modello sociale proposto, fondato sui rapporti di fiducia, sulle relazioni felici e sull'eticità, sia l'unico in grado di realizzare un mondo più giusto e solidale".

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco Leoluca Orlando che attraverso un messaggio ha espresso "piena solidarietà".