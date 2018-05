Aggressione al negozio bio, rapinatore incastrato dalle telecamere: arrestato 28enne

Ha un nome e un volto l'uomo che lo scorso 3 marzo ha tentato di rapinare il supermercato Qbio di via Camillo Randazzo, nella zona di via Terrasanta, aggredendo le commesse. Gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato Giuseppe Adelfio, 28 anni.

Secondo la ricostruzione della polizia, Adelfio (adesso ai domiciliari) è entrato nel locale durante la pausa pranzo e ha aggredito e picchiato prima la titolare del negozio, poi una dipendente che era accorsa per soccorrerla. Entrambe sarebbero state violentemente strattonate per le braccia, tirate per i capelli e minacciate. La titolare è riuscita a correre fuori dall'esercizio commerciale, ma anche qui sarebbe stata raggiunta dal malvivente in strada e sarebbe nata una seconda colluttazione. "Questa seconda fase del tentativo di rapina - spiegano dalla Questura - è stata cruciale ai fini dell’identificazione di Adelfio perché la sua fuga a bordo di una vettura e la targa del mezzo sono stati ripresi dalla telecamera di un negozio vicino".

Adelfio è stato anche riconosciuto dalle vittime e in casa sono stati trovati i vestiti indossati il giorno dell'assalto.