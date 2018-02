Via Dante, militante di Forza Nuova legato e pestato in strada

Follia in via Dante. Nel tardo pomeriggio un militante di Forza Nuova è stato bloccato, legato e pestato da un gruppo di persone. Alcuni testimoni riferiscono che fossero in quattro. La vittima dell'aggressione - Massimo Ursino, segretario provinciale - ha riportato delle serie ferite alla testa ed è stata trasportata all'ospedale Civico. Il pestaggio è avvenuto intorno alle 18,45 tra piazza Lolli e piazza Virgilio. Non lontano dalla sede di Forza Nuova, che si trova in via Villa Florio. Sull'episodio indaga la polizia, sul posto anche la Digos.

Proprio oggi il movimento di estrema destra aveva lanciato l'allarme: "A Palermo - si legge in una nota - dopo gli attacchi incendiari avvenuti nel febbraio dello scorso anno, sempre ai danni di Forza Nuova, e la recente irruzione armata ai danni della sede di un’associazione d’area, si sta verificando un allarmante e unilaterale tentativo di alzare il livello dello scontro, a pochi giorni dall’arrivo in città di Roberto Fiore, che non può essere ignorato. Proprio ieri sera, infatti, sotto casa di uno dei militanti e candidati alle politiche di Forza Nuova, ha stazionato per ore un gruppo di dieci persone armate il cui atteggiamento non ha mancato di richiamare l’attenzione preoccupata del quartiere. Solo per una serie di circostanze casuali, questi epigoni degli anni di piombo non hanno avuto occasione di imbattersi nella vittima prescelta per dimostrare il proprio elevato grado di antifascismo".

Tensione altissima dunque, a pochi giorni dal comizio del leader nazionale Roberto Fiore che si terrà proprio a Palermo sabato 24 febbraio. Comizio che ha scatenato non poche polemiche, culminate con la richiesta di alcune associazioni alla Prefettura e al Comune di non concedere nessuno spazio pubblico per la manifestazione.