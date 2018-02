Militante Forza Nuova pestato, Gelarda: "Gravissimo episodio, ora abbassare i toni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Il pestaggio del militante di Forza Nuova, avvenuto oggi, è stato un gravissimo episodio di violenza". A parlare è Igor Gelarda, consigliere comunale del M5S. "Così come ho stigmatizzato come gravissimo l'episodio della minaccia a Rubino del Pd - continua l'esponente dei 5 Stelle - che ha ricevuto una lettera minatoria, non posso che condannare con assoluta fermezza anche il pestaggio dell' esponente di Forza Nuova. Non posso che dichiararmi contro ogni estremismo di destra, sono nato e cresciuto con una mentalità e in una famiglia con profonde radici democratiche, ma non temo di meno movimenti estremi di sinistra che hanno dimostrato e dimostrano ancora di essere pericolosi e violenti. Faccio un appello a tutte le forze politiche - conclude Gelarda - a cominciare proprio dal nostro primo cittadino, perché si abbassino i toni e Palermo resti un presidio di democrazia e di libertà di parola".