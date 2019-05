Ballarò, trentenne picchiato in testa con un bastone: "Aggredito da un ambulante"

Picchiato con un colpo di bastone in testa fra le bancarelle del mercato di Ballarò. Questo è quanto ha riferito alla polizia un trentenne di origini tunisine che, l’altro giorno, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ambulanza al Civico con una profonda ferita alla testa. Una volta arrivato in ospedale, però, il giovane ha rifiutato il ricovero e ha firmato i documenti per tornare a casa.

Sul posto, nella piazza principale del mercato, sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno cercato di ricostruire l’accaduto e le ragioni della violenta aggressione. Stando a quanto raccontato dalla vittima a colpirlo sarebbe stato un ambulante che gli contestava di aver urtato poco prima - sebbene accidentalmente - un anziano che passeggiava al mercato.

Subito dopo l’incidente sarebbero volate parole grosse fra il tunisino e l’ambulante che poco dopo avrebbe afferrato un bastone di legno e lo avrebbe colpito. A quel punto il giovane sarebbe stramazzato al suolo, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza per tamponare e disinfettare la ferita. Adesso toccherà agli investigatori chiarire la dinamica dei fatti ma, senza una denuncia o una prognosi di almeno 40 giorni (necessari per configurarsi il reato di lesioni gravi), l’episodio potrebbe già considerarsi chiuso.