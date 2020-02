Pugni al poliambulatorio di Bagheria: medico colpisce al volto dipendente sanitario

Aggredito da un medico dentro il poliambulatorio di Bagheria. Un uomo di 60 anni dipendente Asp - che si occupa di visite domiciliari - ha presentato ieri una denuncia al commissariato di polizia raccontando di essere stato colpito da una persona all’interno dei locali di via Bernardo Mattarella. Per lui occhiali rotti e un ematoma al volto giudicato guaribile in 3 giorni.

“Ero al mio posto di lavoro - ha denunciato - e sono stato aggredito da questa persona che conoscevo. Ha prima inveito e poi mi ha aggredito, scaraventato contro l’armadietto e poi dato una manata in faccia rompendomi gli occhiali da vista. Come pubblico ufficiale non ho potuto rispondere”.

L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un conoscente. L’aggressore infatti sarebbe un medico che avrebbe avuto uno screzio con il sessantenne, come emerso già nelle prime fasi, per motivi personali. Secondo la versione della vittima invece il problema sarebbe legato all’attività lavorativa: “Mi reputa responsabile - ha aggiunto nella denuncia - di mancate prestazioni sanitarie. Mentre io ho solo fatto il mio lavoro”.

Le volanti sono intervenute dopo alcune segnalazioni nel poliambulatorio quando però la situazione era già tornata alla normalità. Con un prognosi di 3 giorni le forze dell’ordine non hanno potuto procedere d’ufficio per il reato di lesioni gravi per cui è necessaria una prognosi di almeno 20 giorni.