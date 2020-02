Ospedale di Termini, colpisce medico con un estintore: arrestato

Fermato dai carabinieri per aver colpito un medico con un estintore. E’ successo ieri all’ospedale Cimino di Termini Imerese dove un 35enne è stato arrestato per minacce e lesioni. Secondo una prima ricostruzione l’aggressore stava aspettando il suo turno per essere visitato. Spazientito dall'attesa avrebbe iniziato a inveire contro il personale sanitario pretendendo di accelerare i tempi.

Il medico aggredito avrebbe poi cercato di riportare la calma ma l’uomo lo avrebbe colpito utilizzando anche un estintore trovato nei locali del pronto soccorso. Nella colluttazione la vittima ha riportato traumi e lesioni considerati guaribili in 15 giorni.

La Direzione aziendale dell’Asp di Palermo intanto ha espresso la “massima solidarietà al medico del pronto soccorso del Cimino di Termini Imerese aggredito la notte scorsa a colpi di estintore. “La brutale violenza che si è abbattuta su un professionista che stava facendo con scrupolo ed impegno il proprio lavoro è il segnale dell’insopportabile clima che si respira in molte corsie di ospedale – sottolineano dall’Asp di Palermo – condanniamo con fermezza qualsiasi forma di sopraffazione anche verbale. Al medico ed al personale tutto dell’Ospedale Cimino va la solidarietà ed il massimo supporto che manifesteremo in tutte le sedi competenti. Nel ringraziare il personale di vigilanza immediatamente intervenuto e le forze dell’ordine che hanno identificato e fermato il vile aggressore, preannunciamo che ci costituiremo parte civile in un eventuale giudizio”.