Caos al pronto soccorso, pugni a un infermiere: al Cervello interviene la polizia

Preso a pugni al pronto soccorso del Cervello. Un infermiere è stato aggredito stanotte all’interno dell’ospedale di via Trabucco da tre uomini. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno ascoltato la vittima che, dopo essersi fatta refertare, ha presentato denuncia. La posizione dei tre aggressori è al vaglio della polizia.

Quello di stanotte è il secondo episodio all'ospedale Cervello negli ultimi dieci giorni, la nona ai danni di medici e personale sanitario in due mesi. A colpire l’infermiere che si stava occupando dell’assegnazione dei codici al triage sarebbero stati i parenti di un paziente che attendeva di essere visitato. Ma la dinamica di quanto accaduto è ancora tutta da chiarire.

L’escalation violenta registrata nell’ultimo periodo ha portato il mondo della sanità a riunirsi attorno a un tavolo, quello della Prefettura palermitana, dove il tema è stato discusso alla presenza di rappresentanti istituzionali quali l’assessore alla Sanità Ruggero Razza, il questore Renato Cortese e i direttori generali degli ospedali cittadini e dell'Asp.

Poi anche un sit in al Politeama dove il presidente dell'Ordine dei medici Toti Amato ha lanciato una provocazione: "Niente cure gratis per chi sbaglia". In quell’occasione l’assessore Razza aveva parlato di interventi strutturali che incidessero sugli aspetti logistici e organizzativi degli ospedali e, dunque, sui tempi d’attesa.

Prima dell’approvazione della Finanziaria, però, il Sindacato dei medici italiani e la Federazione medici e veterinari si sono mostrati critici sulla manovra: "Vediamo 45 milioni di euro risparmiati in sanità destinati ai forestali. Quest’anno - hanno dichiarato Emanuele Cosentino, vicesegretario regionale Smi, e Saro Di Carlo, vicesegretario Smi e dirigente Fvm - la Sicilia paga l’ultima rata per onorare il piano di rientro e torna regione virtuosa, ma allora ci chiediamo: a cosa sono serviti i sacrifici dei pazienti e degli operatori sanitari già fatti?".