Tensione al pronto soccorso del Civico, infermiera scaraventata a terra da una paziente

Afferrata e scaraventata a terra da una paziente. Nottata movimentata al pronto soccorso del Civico, dove un’infermiera è stata aggredita da una ragazza che di lì a poco sarebbe stata visitata per un sospetto trauma cranico. I tentativi di calmarla da parte del medico e delle guardie giurate non sono serviti e in pochi minuti è scoppiato un parapiglia che ha reso necessario una richiesta di intervento dei carabinieri.

A far surriscaldare gli animi - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stato il tentativo del marito di superare l’area del triage per seguire la moglie. Lui, conosciuto all’ospedale di via Tricomi per un precedente episodio, avrebbe detto chiaramente che non si fidava del personale e dunque pretendeva di restare al fianco della moglie. "Io da qui non mi muovo", ha detto. Dopo un primo scambio di battute sono subito volate parole grosse. La paziente, distesa sulla barella, si è alzata di scatto e si è scagliata contro la giovane infermiera che si stava occupando di lei, facendola cadere e rompendole gli occhiali. A quel punto sono intervenuti altri medici, infermieri e le guardie giurate, che sono riusciti a separarli. Colpito anche un operatore sociosanitario che poco prima dell'alba si è fatto visitare e refertare.

Erano già le 4.30 quando sono arrivate tre pattuglie dei carabinieri, che hanno ascoltato la versione dei fatti di ognuna delle parti chiamate in causa e quelle dei testimoni. Non appena avranno un quadro chiaro e dopo gli accertamenti di rito, i militari valuteranno all'autorità giudiziaria come procedere nei confronti della paziente e del marito, cercando di chiarire cosa possa aver fatto scoppiare in loro la scintilla.

L'episodio di stanotte arriva ad un mese esatto da un altro rimasto in sordina. In quell'occasione una paziente psichiatrica, a seguito di un'animata discussione avvenuta dentro l'ospedale, è uscita fuori dall'area d'emergenza per tendere un "agguato" a un infermiera. Non appena l'ha vista varcare la porta si è lanciata addosso a lei e l'ha presa per i capelli.

Storie di violenza che sono state oggetto di discussioni negli scorsi mesi, a partire dalle proteste dell'Ordine dei medici al piano della Regione per cercare di ridurre al minimo i fattori che provocano tensioni nei pronto soccorso. Un'escalation contro la quale le direzioni sanitarie degli ospedali hanno annunciato di non volere più tollerare, quantomeno sul piano teorico.

A giugno scorso l'Ordine e l'associazione Fiori d'Acciaio hanno siglato un protocollo per la realizzazione di progetti con l'obiettivo di mitigare il clima, Aggressioni medici, l’Ordine e l’associazione onlus Fiori d’Acciaio fanno squadra

„realizzazione attività e programmi di ricerca nel settore sociale, sanitario e socio-sanitario, offrendo un sostegno attraverso centri di ascolto o creando piattaforme di dibattito tra gli esperti di settore su temi scientifici, giuridici ed economici e di organizzazione.