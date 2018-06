Partinico, vigilantes aggredito al pronto soccorso: naso e mascella rotti

Vigilantes preso a calci e pugni all'addome e in faccia al pronto soccorso di Partinico. Non si ferma l'escalation di violenza all'interno delle strutture sanitarie. L'ultima ieri sera poco dopo le 21. Un utente, il cui referto parla di “ebbrezza alcolica ed agitazione psicomotoria”, ha creato scompiglio in sala minacciando gli operatori. Per calmare gli animi una guardia giurata - in servizio nella struttura - è intervenuta ed è stata aggredita: i medici che lo hanno soccorso e visitato gli hanno diagnostico la frattura del naso e della mascella con una prognosi di 25 giorni.

“Un’altra aggressione inaccettabile - dichiara il commissario dell’Asp, Antonio Candela - e da condannare con la massima fermezza. Perseguiremo in tutte le sedi competenti l’autore della inaudita violenza costituendoci parte civile negli eventuali procedimenti. Diciamo basta con estrema fermezza a questi episodi. Siamo vicini alla guardia giurata alla quale manifestiamo la massima solidarietà e alle difficoltà che vivono quotidianamente i nostri operatori delle aree di emergenza siamo impegnati ad utilizzare qualsiasi soluzione per garante le massime condizioni di sicurezza”.

Negli ultimi mesi sono state molte le aggressioni all'interno degli ospedali a Palermo e Provincia. Partinico non fa eccezione. Nel novembre scorso si è verificato un'altro episodio violento: in quel caso la vittima fu un infermiere preso a calci e pugni in faccia.