"Da qui non si passa con l'auto": giornalista tedesco picchiato davanti alla Focacceria San Francesco

Giornalista tedesco aggredito dopo aver ripreso un’automobilista che stava attraversando un’isola pedonale in centro con l’auto. E’ accaduto sabato sera in via Alessandro Paternostro dove un 48enne nato in Germania ma residente a Palermo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato all’ospedale Policlinico dove si trova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni. A colpirlo sarebbe stato un diciannovenne, figlio della donna che si trovava al volante dell’auto, fermato dai carabinieri e portato al Pagliarelli (in attesa della convalida) con l’accusa di lesioni personali gravi.

Secondo una prima ricostruzione erano all'incirca le 21 quando l’automobilista avrebbe cercato di attraversare la piazza di fronte alla Focacceria San Francesco, trovando difficoltà a causa di uno scooter che ostruiva il passaggio. La donna si sarebbe convinta che il mezzo a due ruote fosse del 48enne e gli avrebbe chiesto di spostarlo. Il tedesco le avrebbe quindi fatto presente di non esserne il proprietario, ricordandole comunque che non avrebbe potuto passare con la macchina da quella piazza interdetta al traffico.

Dopo una breve e accesa discussione dall’auto sarebbe sceso il figlio dell’automobilista - un diciannovenne - che si sarebbe scagliato contro il tedesco prendendolo a pugni davanti alla moglie e alla figlia rimaste terrorizzate per l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a rintracciare e fermare il ragazzo. Destano preoccupazione le condizioni cliniche del 48enne che è stato sottoposto a un primo intervento per le lesioni alla testa e a un polmone riportate a causa dell'aggressione e della conseguente violenta caduta.