Follia in via Notarbartolo, giovane ferita con un coltello: caccia all’aggressore

Giovane mauriziana ferita con un coltello in via Notarbartolo. Un ragazza di 23 anni è stata soccorsa e portata all’ospedale Civico dopo aver subito un’aggressione vicino a un panificio all'altezza di via Giacomo Leopardi. A chiamare il 112 sono stati alcuni passanti che avrebbero assistito alla scena. I carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le ricerche nel raggio di oltre un chilometro.

Una pattuglia ha raggiunto anche il Giardino Inglese dove, stando alle informazioni dei testimoni, l’aggressore avrebbe potuto rifugiarsi per aspettare che si calmassero le acque. Secondo una prima ricostruzione a ferirla sarebbe stato un familiare - forse il fratello - dopo un’accesa discussione che sarebbe presto degenerata. Al vaglio le immagini di alcune telecamere di sicurezza piazzate nella zona.

La giovane donna è stata portata al pronto soccorso con un’ambulanza del 118 ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. I medici le hanno riscontrato diverse ferite tra il volto e il collo, ma nessuna di queste sarebbe profonda. I militari hanno raggiunto la vittima dell’aggressione al Civico per raccogliere altri dettagli utili per individuare il responsabile.