Delegazione di via Fileti, dipendente comunale colpito con un pugno in faccia

Colpito in pieno volto con un pugno sferrato da un giovane utente. Un altro episodio di violenza è avvenuto oggi pomeriggio nella delegazione di via Fileti dove un dipendente comunale è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in ospedale con una sospetta lussazione alla mascella. Sul posto è intervenuta la polizia che ha ascoltato il racconto dei testimoni, ma il giovane aggressore si era già allontanato.

Un pomeriggio di ordinaria follia alla postazione anagrafica dove il giovane utente sarebbe andato per chiedere un’informazione e acquisire alcuni documenti. Per qualche ragione ancora da chiarire il dipendente e il giovane avrebbero dato vita a un battibecco che, dopo un primo scambio di battute, è subito degenerato. L’aggressore avrebbe quindi colpito il dipendente facendolo stramazzare al suolo.

A quel punto i colleghi dell’uomo hanno chiesto l’intervento degli agenti di polizia e di un’ambulanza del 118 che ha portato l'impiegato a Villa Sofia per accertamenti. Non appena riuscirà a parlare e a raccontare la sua versione dei fatti sarà possibile ricostruire la dinamica che poi verrà inserita nero su bianco nella denuncia. Dietro il raptus, secondo rumors, il rifiuto del dipendente di fornire una fotocopia non dovuta all'utente.

"Sarebbe opportuno - commenta a PalermoToday il presidente dell’ottava circoscrizione, Marco Frasca Polara - avere almeno due agenti nelle postazioni anagrafiche, un presidio fisso a tutela dell’ordine pubblico, come avviene nelle strutture sanitarie". In appena una settimana sono state altre registrate altre tre aggressioni: due in ospedale, al Di Cristina e a Villa Sofia, e una nel presidio sanitario dell'Asp di Carini. Non poco lontano da via Fileti invece, in via Ruggero Marturano, il padre di un'alunna ha colpito con un pugno un professore della scuola Dante provocandogli un'emoraggia cerebrale.