Sul tram come in un ring, altri due controllori aggrediti vicino alla stazione

Ennesimo episodio di violenza a bordo di un tram. Un controllore, intorno alle 18, è stato aggredito sulla linea 1, che collega la zona del centro commerciale Forum alla stazione centrale. Il fatto è avvenuto all'altezza della fermata Ingrassia, in direzione della stazione centrale. Servizio sospeso in entrambe le direzioni per circa un'ora: dalle 19,10 è tornato operativo.

Il dipendente dell'Amat, la società che gestisce il trasporto pubblico in città, ha chiesto ad un giovane il biglietto ma il ragazzo, sprovvisto del tagliando di viaggio, lo ha spinto contro la bussola che ha poi cercato di aprire manualmente per scappare. "Un secondo controllore, presente sul tram - spiega l'Amat - ha visto la scena ed ha fermato il tram. Nel frattempo però la bussola si è aperta e sia lui che il collega che il giovane sono finiti per terra. Cadendo il ragazzo ha sbattuto la faccia sulla ringhiera di protezione del tram, poi è scappato. I controllori hanno riportato solo delle escoriazioni e non è stato quindi necessario l'intervento del 118". Il presidente dell'Amat Michele Cimino: "Ho contatto il prefetto, nei prossimi giorni ci incontreremo per affrontare il problema. E' necessario tutelare il personale dell'azienda e i passeggeri".

L'ultima aggressione a un controllore Amat risale solo all'altro ieri in via Pecori Giraldi, allo Sperone: l'uomo è caduto a terra dopo essere stato colpito da un giovane poi scappato al quale aveva chiesto di scendere dal tram poichè sprovvisto di biglietto.

Sempre oggi, nel primo pomeriggio, in viale Giuseppe di Vittorio, allo Sperone ignoti hanno lanciato dei sassi contro un mezzo della stessa linea del servizio tranviario. Per fortuna non ci sono stati feriti. Ma uno dei vetri laterali è andato in frantumi.