Ospedale di Termini, minaccia infermieri con un punteruolo: 39enne sottoposto a Tso

Ha minacciato due infermieri e gli ha puntato contro un punteruolo prima di essere immobilizzato, sedato è sottoposto a un Tso. Momenti di paura questa mattina all’ospedale Cimino di Termini Imerese dove la polizia è intervenuta per bloccare un 39enne.

Secondo alcuni testimoni l’uomo, non nuovo a episodi del genere, è entrato al pronto soccorso e si è diretto verso il bancone del triage. Pochi minuti dopo, quando la polizia stava già raggiungendo l’ospedale, il 39enne ha iniziato a inveire contro due infermieri: “Devo prendere il coltello?”.

Con non poche difficoltà i poliziotti intervenuti sono riusciti a disarmarlo e hanno aiutato il personale sanitario a metterlo su lettino, legando braccia e gambe alla struttura in metallo. Per sedarlo, raccontano i testimoni, sarebbe stato necessario fargli tre iniezioni.