Lite sull'autobus in piazza Croci, aggredito un autista dell'Amat: denunciato 34enne

Autista Amat picchiato da un passeggero. E’ accaduto ieri mattina in piazza Croci. Per cause ancora da accertare è nata una lite tra il dipendente dell’azienda trasporti e un uomo. Durante la colluttazione l’autista ha riportato la frattura di un dito che lo costringerà, come da indicazioni dei medici, a restare per 30 giorni a riposo.

L’autista è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale. In queste ore il dipendente si trova nella sede dell’Amat per riferire quanto accaduto ai dirigenti. I carabinieri, grazie alle testimonianze rese dai passeggeri, sono riusciti a risalite all’autore dell’aggressione. Si tratta di un giovane di 34 anni che è stato denunciato per lesioni personali aggravate.