Pagliarelli, detenuto prende a calci due agenti in carcere: "Uno forse ha una gamba rotta"

Ancora un'aggressione in carcere. L'episodio è accaduto al Pagliarelli dove stamani un detenuto di nazionalità nigeriana, condannato a 30 anni per omicidio e in osservazione psichiatrica, ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria. A denunciare l'episodio è Domenico Nicotra, segretario generale aggiunto del sindacato Osapp, l’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"I due colleghi sono stati aggrediti - racconta - dopo averlo invitato a prendere la terapia necessaria, per tutta risposta li ha mandati in ospedale, uno probabilmente ha una gamba rotta a seguito di un calcio". Per il sindacalista la situazione sta diventando insostenibile perché "questi detenuti avrebbero necessità di cure e attenzioni diverse da quelle fornite negli istituti di pena. Attendiamo da tempo che siano attivate le 'residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza' da parte della Regione, ma a oggi ancora nulla".