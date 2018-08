Colpisce agente al volto e minaccia di morte il capo dei vigili: arrestato a Ficarazzi

Ha colpito al volto un agente del Nucleo operativo guardia rurale ausiliaria (Nogra) e minacciato di morte il comandante della polizia municipale, Salvatore Di Gristina, durante un controllo effettuato ieri sera, intorno alle 22.30, a Ficarazzi. Un uomo di 38 anni (N.J.C. le iniziali) è stato arresto dai carabinieri in flagranza di reato con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Trasportato in caserma per essere identificato, il trentottenne ha anche tentato di scappare ma è stato raggiunto e bloccato dai militari. Oggi è stato accompagnato in tribunale, a Termini Imerese, e processato con il rito abbreviato. Si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice ha convalidato l’arresto con l’obbligo di firma nella stazione dei carabinieri di Santa Flavia in attesa del processo definitivo.

A quanto risulta dagli atti, N.J.C. non è nuovo a questi episodi di violenza nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine: vantava già diverse denuncie penali, dal 2013 sino ad aprile di quest’anno.