Agevolazioni casa, Sunia e Camera del Lavoro: "Siano attuate anche a Termini"

Agevolazioni per la casa per i tanti cittadini di Termini Imerese in difficoltà. Cgil e Sunia chiedono l'inserimento della città di Termini Imerese nella delibera Cipe che consente di ottenere agevolazioni fiscali sia per il locatore sia per l'inquilino. La richiesta è stata fatta in un incontro che si è svolto con il commissario straordinario Antonio Lo Presti.

"Siamo soddisfatti dell'esito dell'incontro - dichiarano Zaher Darwish segretario generale Sunia Palermo e Laura Di Martino, responsabile della Camera del Lavoro zonale di Termini Imerese - Abbiamo registrato un'apertura significativa da parte del commissario straordinario, che si adopererà con gli organi preposti affinché anche Termini Imerese sia riconosciuto come comune ad alta tensione abitativa e inserito in delibera Cipe, portando così vantaggi non solo al proprietario e all'inquilino dell'immobile ma all'intera cittadinanza".