Dalla Cina a Palermo passando per Milano: arrivati in città 75 ventilatori polmonari

I funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli (ADM) in servizio presso l’aeroporto Falcone-Borsellino hanno effettuato una rapida operazione di sdoganamento, mediante procedura di “svincolo diretto”, di 75 ventilatori polmonari. I dispositivi medici, provenienti dalla Cina e destinati alla Regione - dipartimento della Protezione Civile, sono arrivati all’aeroporto di Milano Malpensa, per proseguire il viaggio, a mezzo camion, alla volta dell’aeroporto del capoluogo siciliano, dove sono state immediatamente espletate le formalità doganali che hanno consentito alla Protezione Civile di ottenere celermente la disponibilità dei ventilatori polmonari necessari per affrontare l’emergenza sanitaria in corso.

