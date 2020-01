Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nuova sede per l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Palermo 2. Dal prossimo lunedì 3 febbraio l’ufficio cambia sede spostandosi

da piazza Francesco Napoli in via delle Croci 2/I. Nessuna modifica per i giorni e gli orari di apertura al pubblico. L’ufficio rimarrà aperto,

come di consueto, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e il lunedì e il giovedì anche nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 15.30.

Restano invariati anche l’indirizzo e-mail ( dp.palermo.utpalermo2@agenziaentrate.it ) e il numero di telefono, che rimane lo 091.7608111

Ulteriori informazioni sono reperibili nella pagina dedicata del sito internet regionale, all’indirizzo https://sicilia.agenziaentrate.it.