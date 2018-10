Gli agenti della polizia municipale di Palermo a scuola di difesa personale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli agenti della Polizia Municipale a scuola di Difesa Personale. Dopo un periodo di sospensione dovuto a problematiche amministrative, tra le quali svariati cambi di comandante e altro, finalmente la Polizia Municipale di Palermo ha ripreso i corsi di Difesa Personale per tutto il personale. Questi corsi, fortemente voluti dal nuovo Comandante Dott. Gabriele Marchese, hanno preso il via dal 17 settembre u.s., presso la Palestra Comunale di Atletica Pesante sita a Borgo Nuovo, riprendendo un percorso, temporaneamente interrotto, per una maggiore professionalizzazione di tutto il personale appartenente alla Polizia Municipale.

Il progetto è organizzato in toto dal Comando della Polizia Municipale senza alcun onere per il Comune stante che gli istruttori messi a disposizione fanno tutti parte del Corpo di P.M.. Ovviamente non solo tecniche provenienti dalle arti marziali quali karate, judo, aikido, etc &, ma anche diritto penale, psicologia applicata e dinamica dell'aggressione. L obiettivo dice il Comm. Lo Cicero è quello di fornire le basi della difesa personale per i colleghi che quotidianamente affrontano le dure giornate di lavoro e per garantire una maggiore sicurezza alla cittadinanza. Insegniamo loro innanzitutto a prevenire e successivamente a difendersi e se necessario reagire senza far male, ma rendendo inoffensivo il nostro aggressore anche armato di coltello, pistola, bastone o altro.

I corsi sono suddivisi in gruppi di 30 allievi per un totale di 63 ore di lavoro a corso. Il Comm. Osvado Lo Cicero, maestro di karate e Docente Nazionale MGA è il Direttore Tecnico dei corsi, al suo fianco il Commissario Franco Costa (Aikido), l Ispettore Capo Vincenzo Bonifacio (Judo) e l esperto amministrativo Dott. Alberto Mandalari per la parte psicologica e dinamica dell aggressione. Apprezzamento per l'iniziativa del Comando è stato manifestato da Tiziana D'Alessandro, una delle Agenti donne del nucleo in bici della Polizia Municipale. "Iniziative come queste dimostrano la sensibilità del nuovo comandante sul tema di sicurezza su strada degli Operatori di Polizia Municipale. Dopo l'introduzione delle body cam, i corsi di difesa personale aggiungono un altro importante tassello nella costruzione di una polizia municipale moderna e capace di raccogliere le sfide che quotidianamente, sulla strada, la vedono al fianco dei cittadini e della legalità"

Gallery