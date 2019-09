Minori, come diventare famiglia affidataria: incontro informativo in Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Mercoledì 18 settembre alle 15 nei locali dell'U.O. Affidamento familiare, in piazza Noviziato n.20/A (primo piano), avrà luogo un incontro informativo rivolto a persone interessate ad avere in affido un minore. Verranno fornite informazioni sull’affidamento familiare e sul percorso di formazione da intraprendere per diventare famiglia affidataria. Si parlerà, inoltre, di affido di minori stranieri non accompagnati e della possibilità di proporsi come famiglie di appoggio.

Saranno presenti, tra gli altri, alcuni rappresentanti delle associazioni “AFAP” e “L'Insieme Famiglia”, che porteranno una breve testimonianza e presenteranno le loro associazioni. La partecipazione all'incontro è gratuita e non costituisce impegno. Gli interessati dovranno confermare la propria partecipazione chiamando i numeri telefonici 091/6093203 e 091/581018 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.