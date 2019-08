"Affidamento ai cittadini di aree pubbliche attrezzate a verde nel territorio della quinta circoscrizione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Consiglio della V Circoscrizione ha approvato la seguente mia proposta Premesso che l’Amministrazione Comunale con deliberazione di G.C. n.170 del 12.11.2012 ha approvato un atto di indirizzo per la partecipazione dei cittadini nella gestione di aree comunali in stato di abbandono o non adeguatamente mantenute, volendo sopperire, seppur parzialmente, alla carenza di personale e di risorse destinate alla cura del verde pubblico cittadino rilanciando i progetti di affidamento ai privati di piccole aree pubbliche attrezzate a verde; Considerato che in tale ambito deve essere anche intendimento dell’AREA della CITTADINANZA, quindi della Circoscrizione, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dalla Costituzione della Repubblica, consentire l’utilizzo ai cittadini di questi spazi che abbiano come fine, la promozione, la tutela e la salvaguardia del bene comune; Considerato che questo Consiglio di Circoscrizione condividendone le finalità ha sempre sostenuto e promosso sul territorio la diffusione dei suddetti progetti di adozione; Considerato che nel territorio della V Circoscrizione insistono diversi spazi in stato di abbandono o non adeguatamente mantenuti Il Consiglio della V Circoscrizione Impegna L’Assessore al ramo, il Capo Area, il dirigente del settore a predisporre un avviso per la partecipazione dei cittadini nella gestione di aree comunali in stato di abbandono o non adeguatamente mantenute nel territorio della V Circoscrizione dando così seguito alla delibera di Giunta Comunale n 170 del 12.11.2012. Le istanze pervenute, che potranno essere presentate da parte di Associazioni, Condomini e anche privati cittadini saranno esaminate non solo dal Settore di Competenza ma anche dal Consiglio della V Circoscrizione. Cons Umberto Lo Sardo