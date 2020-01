Da Parigi a Palermo con la droga nelle mutande, turista bloccato in aeroporto

In viaggio da Parigi a Palermo con droga nascosta negli slip. Lo stratagemma non è servito a ingannare i finanzieri della Compagnia di Palermo Punta Raisi che, con i funzionari dell'ufficio delle Dogane, lo hanno bloccato all'arrivo in città. Ad aiutare i militari il cane Alex, che ha segnalato ai suoi conduttori il passeggero arrivato con alcuni amici per trascorrere le vacanze in Sicilia. La perquisizione ha permesso di sequestrare oltre 7 grammi di stupefacenti, tra marijuana e hashish.

Nel corso del 2019 sono state segnalate alla Prefettura, dai finanzieri e dai funzionari doganali di Punta Raisi, oltre 200 persone per detenzione di sostanze stupefacenti. Dieci sono state denunciate e tre arrestate. Sono stati rinvenuti e sequestrati quasi due chili di droga tra hashish e marijuana, 450 grammi di eroina e 720 di sostanze psicotrope di varia natura e oltre 30.000 euro in contanti.