L'estate da record dell'aeroporto: "Nuove rotte e 107 destinazioni per collegare 26 Paesi"

Al via la stagione estiva all'aeroporto Falcone-Borsellino con 107 destinazioni per collegare 26 Paesi e nuove rotte, fra cui Düsseldorf, Colonia, Cracovia, Varsavia, Cagliari e Pescara. Sullo sfondo un 2019 che si preannuncia all'insegna dei record: la stima di crescita dei passeggeri a fine anno è del 12,8% (7.448.257, senza tenere conto delle destinazioni ancora in fase di valutazione per la stagione invernale) rispetto al 2018.

Sono questi i numeri della stagione estiva e le proiezioni di crescita nel 2019 dell'aeroporto di Punta Raisi, che ha chiuso il 2018 a 6,6 milioni di passeggeri (+15%) e conta di chiudere il 2019 con un incremento sempre a doppia cifra. Le previsioni parlano di circa 850 mila passeggeri in più, grazie anche all'aumento dei voli (+10%) e agli investimenti decisi dalle compagnie aeree.

Già a maggio verrà raggiunto il livello di traffico registrato lo scorso ad agosto con oltre 700 mila passeggeri. A luglio e ad agosto quando sarà infranto il muro degli 800 mila passeggeri in transito (a luglio il picco massimo con 860.707, agosto 845.743). Un trend positivo iniziato a gennaio con un +6,5% di viaggiatori, continuato a febbraio con un +11,2%. A marzo (coi dati fermi a domenica scorsa) la crescita ha toccato il 13% rispetto al 2018. Sulle prime 15 compagnie aeree che volano da Palermo 13 hanno avuto incremento di traffico.

In testa alla top five delle compagnie aeree che nel 2018 hanno trasportato il maggior numero di passeggeri c’è Ryanair (2,9 milioni). A seguire Alitalia (1,2 milioni), Volotea (610 mila), EasyJet (511 mila), Vueling (321 mila). Per volumi di traffico Palermo occupa il nono posto tra gli aeroporti italiani. Diverse le novità in programma nel 2019, a cominciare dalle nuove rotte. Ryanair si presenta con due destinazioni inedite, più due “allungamenti" sulla stagione estiva: Bruxelles Charleroi, Colonia e Atene, più voli per Valencia, mentre ha già annunciato per la prossima stagione invernale quattro nuovi collegamenti con Tolosa, Bordeaux, Francoforte Hahn e Cracovia. La costola della Ryanair, Lauda porta un nuovissimo collegamento con Düsseldorf, mentre Volotea inserisce Cagliari e Pescara. Esordio per il colosso Air France, che mette in pista il nuovo collegamento con Parigi Charles De Gaulle (da luglio, quattro frequenze settimanali).

L'incremento del traffico passeggeri ha avuto un impatto anche sui conti. Gesap ha chiuso il bilancio 2018 con un utile triplicato, che ha toccato quota 4 milioni. "Soldi - ha detto l'amministratore delegato Giovanni Scalia - destinati anche a pagare le rate del mutuo di oltre 40 milioni accesso presso Unicredit e Intesa Sanpaolo per gli investimenti sullo scalo". Scalia ha inoltre ricordato gli interventi programmati e in corso: dall'ampliamento dei parcheggi all'innalzamento dei livelli di sicurezza (con l'istallazione di telecamere e altri dispositivi) e ancora la futura realizzazione di un albergo nei pressi dell'aeroporto. "Con l'Enac - ha aggiunto l'ad di Gesap - abbiamo concordato il rifacimento integrale del terminal".

Il direttore generale Natale Chieppa si è invece soffermato sulle performance commerciali, rilevando "il gradimento della destinazione Palermo nelle richieste del pubblico europeo, in aumento rispetto al passato". Sulla stessa scia il presidente del Cda, Tullio Giuffrè, che ha spiegato: "Gesap ha rispettato le aspettative e si sta proiettando nel futuro con nuove sfide. Nel 2030 in Italia transiteranno 300 milioni di passeggeri, 27 milioni solo in Sicilia. Palermo è candidato a diventare lo scalo con il maggior tasso di crescita nel prossimo decennio. Per questa ragione spingeremo il piede sugli investimenti".

"La Gesap - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - è un'azienda sana, che ha conti a posto e produce utili. Registriamo un ulteriore aumento a due cifre di passeggeri e di rotte. L'aeroporto è un pezzo importante di una Palermo che declina la mobilità a 360 gradi". E sulle prospettive di privatizzazione previste nel collegato alla legge finanziaria regionale è più chiaro che mai: "No, grazie. Fino al 2022 non intendo parlare di privatizzazione. Forse ne riparleremo quando ci sarà il prossimo. E' comunque inaccettabile modificare con una legge regionale il codice civile e commerciale. Quatro anni fa abbiamo bloccato un'operazione di svendita. L'aeroporto è pubblico e resta pubblico".

