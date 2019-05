Paura in pista all'aeroporto, fumo dalla coda di un aereo: scatta piano di emergenza

Attimi di paura per i circa cento passeggeri di un aereo Volotea che poco prima delle 16 doveva decollare dal Falcone-Borsellino alla volta di Napoli. Durante le fasi di imbarco è fuoriuscito del fumo dalla coda ed è scattato il piano di emergenza.

Le operazioni sono iniziate alle 15,43. "Il piano - spiega la Gesap, che gestisce lo scalo palermitano - prevede lo sbarco dei passeggeri e l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario. Non si registrano feriti e i passeggeri sono stati trasferiti all’aerostazione in attesa di imbarcarsi sul volo Volotea per Napoli che stima di partire alle 18,10".