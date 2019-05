Aeroporto, ad aprile 590 mila passeggeri in transito: cresce il traffico internazionale

Numeri record per l'aeroporto Falcone Borsellino. Ad aprile i passeggeri in transito sono stati 590 mila, cioè il 7,75% in più rispetto allo stesso mese del 2018, pari a un aumento, in valori assoluti, di ben 45 mila passeggeri. I movimenti hanno registrato l’incremento del 12,21%. Nel quadrimestre il totale dei passeggeri è stato di 1.827.373 (+7,89%), mentre i voli sono aumentati dell’8,07%.

I passeggeri sui voli nazionali sono stati 1.443.902 (+3,7%). Il dato più significativo è l’impennata del traffico passeggeri internazionale, che chiude i primi quattro mesi con 381.471 transiti, e fa arrivare l’asticella a +27,15% rispetto allo stesso periodo del 2018. A questo dato corrisponde l’aumento del 21,45% dei voli internazionali.

Le prime tre destinazioni nazionali di aprile 2019 sono state: Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio. Tra quelle internazionali troviamo: Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Parigi Beauvais. ottime performance per Parigi Orly, Bucarest, Valencia e Colonia.