Atterra da Londra e trova la polizia: arrestato ricercato catanese a Punta Raisi

Operazione della polizia all'aeroporto. Arrestato il pregiudicato catanese Antonio Pellegrino, 26enne residente a Nicolosi, destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dei domiciliari, disposta lo scorso 8 gennaio dal gip del Tribunale etneo. L’arresto di Pellegrino, che era ricercato quindi da alcuni giorni, "è diventato realtà - dicono dalla questura - grazie alla efficienza e meticolosità dei controlli svolti dal personale della polizia dell’ Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dello scalo aeroportuale palermitano Falcone Borsellino".

Il blitz è scattato alle 21 circa di sabato scorso, in occasione dell’arrivo di un volo proveniente da Londra-Stansted: l’attenzione dei poliziotti impegnati nei servizi di potenziamento dei controlli di sicurezza sui voli in partenza e in arrivo allo scalo palermitano, è stata attirata dall’atteggiamento di un passeggero che con circospezione si era recato al varco adibito ai controlli passaporti.

"Durante l’attività di verifica dei documenti e l'interrogazione al sistema informatico - spiegano dalla polizia - è emerso come Pellegrino fosse tra i destinatari di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, perché il 26enne era ritenuto responsabile del reato di traffico di sostanze stupefacenti, nell’ambito di una recente operazione di polizia giudiziaria condotta nel capoluogo etneo, che portato all’arresto di 38 persone".